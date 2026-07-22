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Україна готує лазерну зброю проти "Шахедів": у ЗСУ назвали строки

20:10 22.07.2026 Ср
1 хв
Нові засоби можуть з'явитися вже найближчими місяцями
aimg Марія Науменко
Україна готує лазерну зброю проти "Шахедів": у ЗСУ назвали строки Фото: випробування лазерної системи протиповітряної оборони (Getty Images)
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Україна продовжує розвивати проєкти зі створення лазерної зброї. Уже найближчими місяцями Сили оборони можуть отримати нові засоби, здатні збивати російські "Шахеди".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву заступника головнокомандувача Збройних сил України, бригадного генерала Андрія Лебеденка під час брифінгу.

За словами Лебеденка, в Україні триває розвиток проєктів, пов'язаних із так званою "зброєю майбутнього". До цієї роботи залучені як підрозділи всередині ЗСУ, так і приватні українські підприємства.

"Вона вже сьогодні є. Є виробники і команди, всередині ЗСУ, і ззовні - приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю", - зазначив він.

Генерал додав, що українські розробки вже здатні знищувати FPV-дрони, а зараз триває робота над їхнім застосуванням для боротьби з російськими "Шахедами".

"Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над "Шахедами". І це історія найближчих 2-3 місяців - в нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети вражати засоби повітряного нападу", - заявив Лебеденко.

На початку липня колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні вже тестують лазерні системи протиповітряної оборони.

За його словами, розробки вже дали перші результати, однак деталі поки не розголошують.

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