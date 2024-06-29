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Украина готовит соглашение о безопасности с Северной Македонией

Суббота 29 июня 2024 18:57
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Украина готовит соглашение о безопасности с Северной Македонией Фото: Дмитрий Кулеба и Тимчо Муцунский (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Северная Македония работают над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в соцсети X.

Так, Кулеба встретился с новым министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунским и обсудил с ним пути расширения двустороннего сотрудничества и продвижение процесса вступления стран в ЕС.

"Мы также сосредоточились на подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности. Я поблагодарил Северную Македонию за участие в инаугурационном Саммите мира. Мы обсудили дальнейшие совместные шаги по восстановлению международной безопасности и долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН и формулой мира", - рассказал Кулеба.

Напомним, Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с 19 странами и Евросоюзом. Благодаря этим соглашениям, как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина будет ежегодно получать помощь на 60 млрд долларов.

Среди последних стран, подписавших с Украиной соглашения о безопасности, - Литва и Эстония. Подписание соглашений с ними прошло на полях саммита ЕС в Брюсселе.

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Дмитрий Кулеба Македония Гарантии безопасности
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