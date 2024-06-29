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Україна готує безпекову угоду з Північною Македонією

Субота 29 червня 2024 18:57
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Україна готує безпекову угоду з Північною Македонією Фото: Дмитро Кулеба та Тимчо Муцунський (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та Північна Македонія працюють над двосторонньою угодою про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в соцмережі X.

Так, Кулеба зустрівся з новопризначеним міністром закордонних справ Північної Македонії Тимчо Муцунським та обговорив з ним шляхи розширення двосторонньої співпраці та просування процесу вступу країн до ЄС.

"Ми також зосередилися на підготовці нашої двосторонньої угоди про безпеку. Я подякував Північній Македонії за участь в інавгураційному Саміті миру. Ми обговорили подальші спільні кроки для відновлення міжнародної безпеки та довгострокового миру відповідно до Статуту ООН та формули миру", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, Україна вже підписала угоди про гарантії безпеки з 19 країнами та Євросоюзом. Завдяки цим угодам, як розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна буде щороку отримувати допомогу на 60 млрд доларів.

Серед останніх країн, які підписали з Україною безпекові угоди, - Литва та Естонія. Підписання угод з ними відбулося на полях саміту ЄС в Брюсселі.

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Дмитро Кулеба Македония Гарантії безпеки
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