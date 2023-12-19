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Я в шоке. Зеленский отреагировал на проблемы с дронами и пообещал сделать миллион в 2024 году

Украина, Вторник 19 декабря 2023 19:57
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Я в шоке. Зеленский отреагировал на проблемы с дронами и пообещал сделать миллион в 2024 году Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В следующем году военные Вооруженных сил Украины смогут получить миллион отечественных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

"Я положительно отношусь и к увеличению производства дронов и специальных подразделений. Должна быть структура управления по управлению дронами. Не советская, а очень простая, чтобы использовать быстро", - пояснил президент.

Он рассказал, что на Ставке, которая состоялась на днях, вопрос производства и поставки дронов был ключевым.

"И очень не нравится, что логистически у нас сохраняется бюрократический советский процесс, когда 26000 дронов лежали на складе и не доехали до фронта Было очень громко на Ставке, но не может быть таких проблем. Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что Украина поборе логистику, и в следующем году военные смогут получить миллион отечественных дронов.

"Мы поборем логистику. Будут получать наши воины в бригады отечественные дроны. Относительно производства, миллион дронов в следующем году мы произведем", - сказал он.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения российских террористов, Украина постепенно наращивает свое производство оружия.

Напомним, что украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".

Мы также сообщали, что в начале месяца Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанным отечественными предприятиями.

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