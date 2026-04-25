Украина готова к трехсторонним переговорам в Азербайджане, - Зеленский

"Мы (с Алиевым - ред.) проговаривали мирные усилия для Украины. Важно, чтобы Россия нашла в себе в себе силы закончить эту войну", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина высоко ценит роль партнеров в медиации переговорного процесса.

"Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции, в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", - добавил президент.