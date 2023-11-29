Франция планирует согласовать с Украиной гарантии безопасности в начале следующего года

Власти Франции близки к согласованию и заключению с Украиной двустороннего соглашения по гарантиям безопасности для нашего государства. Договоренности могут быть заключены в начале следующего года.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как заявила сегодня, 29 ноября, пресс-секретарь французского министерства, она надеется, что такое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет завершено в начале 2024 года.

Соглашение призвано определить, как будет поступать поддержка из Франции в Украину в виде гуманитарной, военной и финансовой помощи.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что нашей стране необходимы гарантии безопасности. Они позволят не допустить повторного вторжения России после того, как завершится война, но Украина еще не будет членом НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" подписали декларацию по гарантиям безопасности для Украины. К ней уже присоединились десятки стран.

Переговоры с Францией

Первый раунд переговоров между украинскими чиновниками и представителями Франции о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности был проведен 19 октября.

Тогда стороны согласовали план дальнейших двусторонних переговоров и порядок координации насчет гарантий безопасности на ближайшее время.