Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией

Украина готова к реальным компромиссам, но не к компромиссам ценой своей независимости и суверенитета.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
"Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян. Они - агрессор. Все это признали. Это не изменилось", - подчеркнул он.
Президент отметил, что многие страны-посредники или те, которые пытались быть посредниками с начала полномасштабной войны, а также другие страны признают Россию агрессором.
"Именно поэтому уже нашим компромиссом является то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. "Стоим там, где стоим" - это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс", - заявил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что предложение страны-агрессора является не компромиссом, а терроризмом и ультиматумом.
"Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова - это терроризм. "Я готов вас не убивать - отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум", - подчеркнул президент.
В течение 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России по завершению войны.
Украине и РФ не удается договориться о мире, поскольку позиции Киева и Москвы в вопросе территорий расходятся. Страна-агрессор путем дипломатии хочет получить всю Донецкую область, где продвижение оккупантам дается очень трудно.
При этом Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.
Отметим, Зеленский написал в соцсетях, что стороны переговоров уже вышли бы на финальный этап, но Россия пытается затянуть переговоры.