RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина готова к реальным компромиссам, но не к компромиссам ценой своей независимости и суверенитета.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Читайте также: На какое соглашение с Россией не пойдет Украина: категорический ответ Зеленского

"Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян. Они - агрессор. Все это признали. Это не изменилось", - подчеркнул он.

Президент отметил, что многие страны-посредники или те, которые пытались быть посредниками с начала полномасштабной войны, а также другие страны признают Россию агрессором.

"Именно поэтому уже нашим компромиссом является то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. "Стоим там, где стоим" - это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс", - заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что предложение страны-агрессора является не компромиссом, а терроризмом и ультиматумом.

"Что Россия предлагает нам в качестве компромисса? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". Но это терроризм. Даже сами эти слова - это терроризм. "Я готов вас не убивать - отдайте нам все". Что это значит? Это не компромисс. Это ультиматум", - подчеркнул президент.

Вопрос территорий

В течение 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России по завершению войны.

Украине и РФ не удается договориться о мире, поскольку позиции Киева и Москвы в вопросе территорий расходятся. Страна-агрессор путем дипломатии хочет получить всю Донецкую область, где продвижение оккупантам дается очень трудно.

При этом Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.

Отметим, Зеленский написал в соцсетях, что стороны переговоров уже вышли бы на финальный этап, но Россия пытается затянуть переговоры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине