Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем, - Зеленский

Украина всегда будет готова помочь Молдове, если РФ использует Приднестровье для открытия еще одного фронта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt .

"Мы получили информацию от нашей спецслужбы, что Россия хочет воспользоваться моментом и сменить руководство Молдовы. Мы передали эту информацию президенту Майи Санду", - заявил президент.

По его словам, россияне давно планировали. Однако Молдова и РФ не имеют общей границы, а перебрасывать своих военных они могли только в аэропорт в Кишиневе.

"Поэтому они должны использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья. Мая Санду никогда не просила моей помощи, но благодарила информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове", - добавил президент Зеленский.