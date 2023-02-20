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Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина всегда будет готова помочь Молдове, если РФ использует Приднестровье для открытия еще одного фронта.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

"Мы получили информацию от нашей спецслужбы, что Россия хочет воспользоваться моментом и сменить руководство Молдовы. Мы передали эту информацию президенту Майи Санду", - заявил президент.

По его словам, россияне давно планировали. Однако Молдова и РФ не имеют общей границы, а перебрасывать своих военных они могли только в аэропорт в Кишиневе.

"Поэтому они должны использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья. Мая Санду никогда не просила моей помощи, но благодарила информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове", - добавил президент Зеленский.

Напомним, что новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил с необходимостью демилитаризации Приднестровья, а также выдворения оттуда всех российских военных.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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