Украина - гарант безопасности Европы, нужно акцентироваться на Черном море, - МИД Румынии

Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Румыния оставалась надежным партнером Украины и помогает бороться с последствиями войны.

"Но мы должны делать больше. Потому что уже понятно, что Украина является гарантом будущей безопасности европейского сообщества", - подчеркнул глава МИД.

Министр заявил, что международное сообщество должно сформировать единую позицию в вопросе помощи Украине. В частности, партнеры должны сосредоточиться на защите Черного моря и Черноморского региона.

"Черное море - это зеркало, показывающее, как будет выглядеть будущее Европы и мира", - сказал Ауреску.

Напомним, 12 апреля в столице Румынии началась первая Черноморская конференция безопасности в рамках Крымской платформы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отправился в Бухарест, где в рамках конференции проведет встречи с коллегами из Румынии и Молдовы.

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