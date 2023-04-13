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Україна - гарант безпеки Європи, потрібно акцентуватись на Чорному морі, - МЗС Румунії

Фото: міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна стала гарантом безпеки європейської спільноти. Проте партнерам потрібно зосередитися на забезпеченні захисту Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску під час виступу на Чорноморській безпековій конференції.

Він зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Румунія лишалась надійним партнером України і допомагає боротися з наслідками війни.

"Але ми маємо робити більше. Бо вже зрозуміло, що Україна - гарант майбутньої безпеки європейського співтовариства", - наголосив глава МЗС.

Міністр заявив, що міжнародна спільнота повинна сформувати єдину позицію у питанні допомоги Україні. Зокрема, партнери повинні зосередитися на захисті Чорного моря та Чорноморського регіону.

"Чорне море - це дзеркало, яке показує, як буде виглядати майбутнє Європи та світу", - сказав Ауреску.

Нагадаємо, 12 квітня у столиці Румунії почалася перша Чорноморська безпекова конференція у рамках Кримської платформи.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вирушив до Бухаресту, де у рамках конференції проведе зустрічі з колегами з Румунії та Молдови.

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