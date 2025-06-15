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Украина - Финляндия на молодежном Евро-2025: прогноз и где смотреть матч

Кошице, Воскресенье 15 июня 2025 11:39
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Украина - Финляндия на молодежном Евро-2025: прогноз и где смотреть матч Фото: Молодежная сборная Украины не имеет права на осечку (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

15 июня молодежная сборная Украины (U-21) проведет свой второй матч в рамках группового турнира Евро-2025. Соперник - сборная Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Положение в группе после стартового тура

Поединок соперники сыграют в словацком Кошице на местной футбольной арене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

В первом туре подопечные Унаи Мельгосы потерпели обидное поражение от Дании, в матче, который были обязаны завершать в свою пользу.

Финляндия в свою очередь удивила во встрече с главным фаворитом нашего квартета - Нидерландами. Выступая в статусе андердога, скандинавы вели после первого тайма - 2:0. Впрочем, сохранить победу не сумели, пропустив на 90+3 минуте (2:2).

После стартовых матчей турнирная таблица группы D выглядит следующим образом.

  1. Дания - 3 очка
  2. Нидерланды - 1
  3. Финляндия - 1
  4. Украина - 0

В другом поединке сегодня встретятся Нидерланды и Дания. Этот матч начнется в 22:00 по Киеву.

Сборной Украины ни в коем случае нельзя уступить во второй игре подряд - такой итог почти закроет "сине-желтым" путь в плей-офф. При определенных условиях шансы на продолжение борьбы сохранит ничья. Но, понятно, что финнов надо побеждать.

Что известно о сборной Финляндии

В отборочном турнире к Евро-2025 финны заняли второе место в своей группе. Они опередили команды Швейцарии, Албании, Черногории и Армении, но уступили первенство румынам.

Поэтому сражаться за выход в финал пришлось в матчах плей-офф. Здесь представители Суоми уверенно прошли географических соседей - норвежцев (5:1, 1:2).

По кадровому подбору финны являются самым слабым коллективом в группе D. Общая стоимость данной сборной составляет всего 20 млн евро. Более дешевый состав на Евро-2025 привезли только грузины и словаки. Единственным более-менее известным именем в составе является Лукас Бергстрём - резервный голкипер лондонского "Челси".

Впрочем, стоит обратить внимание и на такой аспект. На Евро-2025 сборная Финляндии лидирует по количеству футболистов, которые уже выступали в основной сборной. Таких в составе - девять. Суммарно они провели за национальную команду 35 матчей.

Какие прогнозы и где смотреть игру

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают команду Унаи Мельгосы. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,92. Ничья оценивается в 4,05. Выигрыш финнов - в 4,25.

Матч Украина - Финляндия на Евро-2025 покажет медиасервис MEGOGO.

Также его будет транслировать "Суспільне": на телеканале "Перший" и на сайте "Суспільне Спорт".

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