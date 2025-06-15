Україна – Фінляндія на молодіжному Євро-2025: прогноз та де дивитися матч

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Становище в групі після стартового туру

Поєдинок суперники зіграють в словацькому Кошице на місцевій футбольній арені. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

У першому турі підопічні Унаї Мельгоси зазнали прикрої поразки від Данії, в матчі, який були зобов'язані завершувати на свою користь.

Фінляндія в свою чергу здивувала в зустрічі з головним фаворитом нашого квартету – Нідерландами. Виступаючи в статусі андердога, скандинави вели після першого тайму – 2:0. Втім, зберегти перемогу не зуміли, пропустивши на 90+3 хвилині (2:2).

Після стартових матчів турнірна таблиця групи D має такий вигляд.

Данія – 3 очки Нідерланди – 1 Фінляндія – 1 Україна – 0

В іншому поєдинку сьогодні зустрінуться Нідерланди і Данія. Цей матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Збірній України ні в якому разі не можна поступитися в другій грі поспіль – такий підсумок майже закриє "синьо-жовтим" шлях до плей-офф. За певних умов шанси на продовження боротьби збереже нічия. Але, зрозуміло, що фінів треба перемагати.

Що відомо про збірну Фінляндії

У відбірковому турнірі до Євро-2025 фіни посіли друге місце в своїй групі. Вони випередили команди Швейцарії, Албанії, Чорногорії та Вірменії, але поступилися першістю румунам.

Тож битися за вихід у фінал довелося в матчах плей-офф. Тут представники Суомі впевнено пройшли географічних сусідів – норвежців (5:1, 1:2).

За кадровим підбором фіни є найслабшим колективом у групі D. Загальна вартість даної збірної становить всього 20 млн євро. Дешевший склад на Євро-2025 привезли тільки грузини та словаки. Єдиним більш-менш відомим ім'ям у складі є Лукас Бергстрьом – резервний голкіпер лондонського "Челсі".

Втім, варто звернути увагу й на такий аспект. На Євро-2025 збірна Фінляндії лідирує за кількістю футболістів, які вже виступали у основній збірній. Таких у складі – дев'ять. Сумарно вони провели за національну команду 35 матчів.

Які прогнози та де дивитися гру

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають команду Унаї Мельгоси. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,92. Нічия оцінюється у 4,05. Виграш фінів – у 4,25.

Матч Україна – Фінляндія на Євро-2025 покаже медіасервіс MEGOGO.

Також його транслюватиме "Суспільне": на телеканалі "Перший" і на сайті "Суспільне Спорт".