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Моменты Месси и незабитый пенальти: "Интер Майами" и "Аль-Ахли" открыли Клубный чемпионат мира

Майами, Воскресенье 15 июня 2025 09:05
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Моменты Месси и незабитый пенальти: "Интер Майами" и "Аль-Ахли" открыли Клубный чемпионат мира Фото: Капитаны команд - Мохамед Эль-Шенави и Лионель Месси (x.com/alahlyenglish)
Автор: Андрей Костенко

В ночь на 15 июня состоялся матч 1-го тура группы А Клубного чемпионата мира-2025 между командами "Интер Майами" (США) и "Аль-Ахли" (Египет). Противостояние завершилось боевой, но нерезультативной ничьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Клубный ЧМ, Группа А, 1-й тур

"Интер Майами" (США) - "Аль-Ахли" (Египет) - 0:0

Незабитый пенальти: Трезеге (А), 43

Как прошла игра

Матч прошел на арене "Хард Рок" в Майами. В стартовом составе "Интера" вышли Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс, однако звездный треугольник из Флориды не помог одержать победу.

"Интер Майами" выдержал активный натиск "Аль-Ахли", а голкипер Оскар Устари несколько раз спасал команду. Самый реальный шанс был у египтян на последних минутах первого тайма - Трезеге не реализовал пенальти.

Месси имел две возможности забить после перерыва: сначала пробил рядом со стойкой со штрафного, а уже на 90+6-й минуте его удар из-под перекладины парировал Мохамед Эль-Шенави.

Что дальше

В следующем матче группы A португальский "Порту" сыграет против бразильского "Палмейраса" - поединок состоится в ночь с 15 на 16 июня.

"Интер Майами" вернется к игре 19 июня против "Порту", а "Аль-Ахли" в тот же день встретится с "Палмейрасом".

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Футбол Чемпионат мира Месси
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