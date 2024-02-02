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Украина эвакуировала из оккупации еще четырех детей

Фото: Украина эвакуировала из оккупации еще четырех детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С оккупированной территории Украины удалось эвакуировать еще четырех украинских детей. Они находятся в безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook организации Save Ukraine.

"Еще 4 детей из оккупированной части Запорожской и Херсонской областей вернула наша команда Save Ukraine", - говорится в сообщении.

Спасенным детям от 0 до 16 лет. В настоящее время они находятся в одном из центров организации.

Save Ukraine отмечает, что с начала полномасштабного вторжения оккупантов удалось вернуть из оккупации и территории России 235 детей.

Россия вывозит украинских детей

Отметим, что именно по депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

В январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила важную резолюцию, касающуюся украинских детей. Она призывает признать депортацию украинских детей по России геноцидом украинского народа.

Сегодня стало известно, что Канада и Украина создают коалицию по возвращению украинских детей.

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