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Украина помогла Молдове эвакуировать людей из Сектора Газа

Среда 08 ноября 2023 04:30
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Украина помогла Молдове эвакуировать людей из Сектора Газа Фото: президент Молдовы Майя Санду (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что из Сектора Газа 7 ноября удалось эвакуировать 36 молдаван и поблагодарила Украину за помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Отмечается, что после периода неопределенности и переговоров 36 молдавских граждан были эвакуированы из сектора Газа. Они находятся в Египте, после чего их доставят в Бухарест вместе с гражданами Румынии специальным рейсом. Затем автобусом их доставят в Молдову.

"Я очень благодарен президенту Румынии Клаусу Иоганнису и президенту Украины Владимиру Зеленскому за поддержку Румынии и Украины в нашей почти месячной миссии по эвакуации граждан Молдовы из Сектора Газа", - заявила Санду.

Эвакуация Украинцев из Сектора Газа

После начала боевых действий между террористами ХАМАС и армии Израиля в Секторе Газа на территории анклава застряли сотни украинцев. Согласно последним данным, там находились 357 украинцев. В основном это женщины и дети. Среди них ранены.

1 ноября Египет разрешил выезд иностранцев из Газы через КПП "Рафах", после чего МИД Украины сообщил, что готовит эвакуацию.

Посол Украины в Египте Николай Нагорный 7 ноября рассказал, что украинцев уже начали эвакуировать из Сектора Газа, этот процесс продлится несколько дней.

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