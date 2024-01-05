Украина договаривается с Британией об усилении ПВО на фоне российских атак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Ермака в Telegram .

"Согласились с важностью усиления противовоздушной обороны Украины, чему может способствовать, в частности, Великобритания", - написал он.

Ермак проинформировал собеседника о последствиях недавних массированных обстрелов украинских городов и сел, которые совершила РФ в период новогодних праздников и акцентировал, что от этих террористических актов России погибли десятки украинцев и более 150 были ранены.

Руководитель Офиса президента также отметил продуктивную работу украинской и британской команд над соглашением о гарантиях безопасности для Украины, как это предусмотрено вильнюсской Совместной декларацией стран G7.

Ермак сообщил, что во время разговора обсудили подготовку следующей встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации украинской формулы мира, которая состоится в январе в Давосе.

Удары по Украине и реакция Британии

Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 29 декабря. После этого министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что сотни ракет для ПВО британского производства отправляются, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от варварских бомбардировок российского диктатора Владимира Путина.

Затем 2 января российские войска в очередной раз массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. В то же день президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Одной из тем стало усиление украинской противовоздушной обороны.