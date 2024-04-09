Украина договорилась начать переговоры о гарантиях безопасности с Португалией

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, после саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе в прошлом году, ряд стран начали двусторонние переговоры с Украиной для того, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности.

Сейчас такие переговоры, в частности, ведут с: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Латвией и ЕС.

При этом соглашения подписали с: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

Отметим, последняя страна, с которой Украина подписала такое соглашение, - Финляндия. Это произошло во время визита финского президента Александра Стубба в Киев.

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