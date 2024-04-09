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Украина договорилась начать переговоры о гарантиях безопасности с Португалией

Фото: Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП (facebook.com/president gov ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Португалия начнут переговоры о подписании двустороннего соглашения по безопасности, которое предусматривает гарантии для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отметили в ведомстве, сегодня, 9 апреля, состоялись переговоры заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы и дипломатического советника премьера Португалии Жоржа Монтейру. 

Жовква отметил, что Украина ценит участие Португалии в танковой, авиационной коалиции и коалиции морских возможностей. 

Заместитель руководителя ОП проинформировал португальского чиновника о ситуации на фронте и насущных потребностях наших защитников. 

"Собеседники договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации "Группы семи" (G7 - ред.) о поддержке Украины в ближайшем будущем", - добавили в ОП. 

Монтейру отметил прогресс Украины в реформах, которые необходимы для членства в Евросоюзе и НАТО. Также стороны скоординировали график дальнейших переговоров. 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, после саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе в прошлом году, ряд стран начали двусторонние переговоры с Украиной для того, чтобы подписать соглашение о гарантиях безопасности.

Сейчас такие переговоры, в частности, ведут с: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Латвией и ЕС.

При этом соглашения подписали с: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

Отметим, последняя страна, с которой Украина подписала такое соглашение, - Финляндия. Это произошло во время визита финского президента Александра Стубба в Киев.

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