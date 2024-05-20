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Украина четко осознает, что война закончится переговорами, - секретарь СНБО

Украина, Понедельник 20 мая 2024 16:41
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Украина четко осознает, что война закончится переговорами, - секретарь СНБО Фото: Александр Литвиненко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина четко осознает, что война с Россией закончится переговорами, поэтому подготовила и продвигает формулу мира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко во время видеообращения к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа".

"Украина четко отдает себе отчет, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста и убеждена, она будет поддержана участниками саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года", - сказал Литвиненко.

Он отметил, что саммит мира - это "настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира".

К тому же секретарь СНБО подчеркнул, что Украина нуждается "не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы позволил развитие Украины".

Он также выразил надежду, что на Вашингтонском саммите НАТО Украина получит приглашение в Альянс.

"Мы осознаем, что вступление не состоится завтра, но уже приглашение охладит много горячих голов в РФ. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал - в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие - провоцирует Россию на агрессивные шаги", - отметил Литвиненко.

Саммит мира

Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Организаторами мероприятия выступают Украина и Швейцария.

Участие в саммите уже подтвердили по меньшей мере 50 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский уже озвучил темы, которые намерены обсудить на мероприятии. Подробнее о предстоящем саммите мира - читайте в материале РБК-Украина.

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