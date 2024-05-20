ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, - секретар РНБО

Україна, Понеділок 20 травня 2024 16:41
UA EN RU
Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, - секретар РНБО Фото: Олександр Литвиненко, секретар Ради національної безпеки та оборони України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна чітко усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами, тому підготувала і просуває формулу миру президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Олександра Литвиненка під час відеозвернення до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 й Арктична Європа".

"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року", - сказав Литвиненко.

Він зазначив, що саміт миру - це "справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру".

До того ж секретар РНБО наголосив, що Україна потребує "не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України".

Він також висловив сподівання, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна отримає запрошення до Альянсу.

"Ми свідомі, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів у РФ. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів - у відносинах з Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність - провокує Росію на агресивні кроки", - зазначив Литвиненко.

Саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. Організаторами заходу виступають Україна та Швейцарія.

Участь у саміті вже підтвердили щонайменше 50 країн.

Президент України Володимир Зеленський вже озвучив теми, які мають намір обговорити на цьому заході. Детальніше про майбутній саміт миру - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Війна в Україні
NEWS
ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються, - ОВА
ЗСУ на 60% контролюють Вовчанськ, проте штурми не припиняються, - ОВА
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни