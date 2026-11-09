Украина не ожидает прорыва от первого раунда переговоров с РФ: Арахамия объяснил причину

Украина не ожидает прорыва во время первого раунда переговоров с США и Россией. В то же время определенные надежды есть от второго раунда.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в комментарии DW.
"Думаю, что нет (не стоит ожидать прорыва, - ред.). И вот почему: в переговорах был длительный перерыв. Поэтому, если говорить о внутренней ситуации, то само возобновление переговоров это уже достижение", - заявил он.
Арахамия отметил, что по этой причине ожидания украинской команды от первых переговоров минимальны. В то же время он добавил, что от второго раунда "мы уже кое-что ожидаем".
Глава фракции также сообщил, что не видит, чтобы Соединенные Штаты принимали чью-либо сторону.
"Они пытаются действовать максимально симметрично", - подчеркнул Арахамия.
Напомним, The New York Times писало, что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США должны возобновиться 10 ноября в Абу-Даби, но вопрос прекращения огня обсуждаться не будет.
Отметим, что спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер сообщил, что перед началом мирных переговоров в Абу-Даби США собирают на отдельную встречу партнеров по НАТО, представителей ЕС и Украины. Они должны обсудить архитектуру безопасности после войны.
Кроме того, руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина в ходе переговоров с США и Россией в Абу-Даби планирует уделить большое внимание обсуждению гуманитарного трека. Он отметил необходимость интенсифицировать обмены пленными.