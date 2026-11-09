Україна не чекає прориву від першого раунду переговорів з РФ: Арахамія пояснив причину

"Гадаю, що ні (не варто очікувати прориву - ред.). І ось чому: в переговорах була тривала перерва. Тому, якщо говорити про внутрішню ситуацію, то саме відновлення переговорів це вже досягнення", - заявив він.

Арахамія зазначив, що з цієї причини очікування українською команди від перших переговорів мінімальні. Водночас він додав, що від другого раунду "ми вже дещо очікуємо".

Голова фракції також повідомив, що не бачить, щоб Сполучені Штати приймали чиюсь сторону.

"Вони намагаються діяти максимально симетрично", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, The New York Times писало, що переговори між Україною та Росією за посередництва США мають відновитися 10 листопада в Абу-Дабі, але питання припинення вогню обговорюватись не буде.