Кушнер заинтриговал переговорами до встречи в Абу-Даби: кого пригласили

США собирают партнеров по НАТО и представителей ЕС и Украины на встречу перед мирными переговорами в Абу-Даби 10-11 ноября. Речь идет об архитектуре безопасности послевоенного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Джареда Кушнера в Х.

Встреча с европейскими партнерами

Кушнер отметил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну России против Украины.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы найти переговорное решение, которое обеспечит длительный мир и создаст условия для суверенной, безопасной и преуспевающей Украины в более стабильной среде Европы", - говорит он.



Спецпредставитель Трампа анонсировал перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с Украиной и Россией в Абу-Даби встречу с партнерами по:

Украины,

ЕС,

НАТО,

Германии,

Франции,

Соединенного Королевства,

Италии.

Цель - продолжить тесные консультации и координацию европейской безопасности и послевоенного будущего Украины.

Переговоры в Абу-Даби

Кушнер напомнил, что переговоры в Абу-Даби будут первыми трехсторонними встречами с февраля 2026 года.

Целью их он назвал "объединить Украину и Россию для прямого обсуждения их послевоенных обеспокоенностей, предложений и потенциальных решений".

Кушнер выразил надежду, что эти обсуждения:

выявят сферы общих интересов,

будут продвигать практические решения,

будут создавать импульс для следующего этапа переговоров.

Кушнер считает, что достижение всеобъемлющего и длительного урегулирования в войне РФ против Украины также потребует прямого привлечения России и Европы относительно более широких договоров безопасности.

Приоритеты переговоров

Спецпредставитель Трампа напомнил 4 приоритета предстоящих переговоров:

прекращение боевых действий,

разработка надежных послевоенных гарантий безопасности и договоренностей, которые уменьшат риск возобновления конфликта,

подготовка всеобъемлющего экономического и плана процветания для Украины,

продвижение гуманитарных мер по облегчению страданий и решению человеческих последствий этой войны.

Послевоенный мир

Кушнер напомнил, что важной частью переговоров является поощрение всех сторон серьезно задуматься над тем, что после войны.



По его мнению, существующие европейские договоры безопасности и институты дают важную основу для этой работы.



"Наша надежда - добиться существенного прогресса, установить практический путь вперед и помочь создать условия для продолжительного мира", - отметил он.