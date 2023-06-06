Украина была готова к возможному подрыву россиянами Каховской ГЭС, - Зеленский

"Все понимали, что РФ заминировала дамбу еще в прошлом году. Если что-то заминировано, то мы точно этого не контролируем и может быть момент, когда будет взрыв и будут соответствующие последствия", - сказал он.

Президент отметил, что власти понимали риски заранее, поэтому были подготовлены команды ГСЧС. К такой ситуации готовились в МВД, а премьер-министр понимал, что будет происходить. Потому, по его словам, все знали, что делать.

"Очень сложная ситуация. Нам понятно, что будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах", - сказал Зеленский.

Однако президент добавил, что точные последствия будут ясны после того, как сойдет вода.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена, она не подлежит восстановлению. В украинской разведке отметили, что оккупанты дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.

В Минобороны отметили, что подрывом дамбы россияне хотели приостановить деоккупацию, но получили противоположный эффект.

Несмотря на это, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ничто и никто не остановит освобождение Украины, время которого наступило.

Кроме того, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев также заявил, что украинское военное командование предвидело подрыв Каховской ГЭС, поэтому это не повредит наступлению Сил обороны.

Подробнее о последствиях катастрофы читайте в материале РБК-Украина.

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