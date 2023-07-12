Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, - Столтенберг

В настоящее время Украина находится ближе к Североатлантическому альянсу, чем когда-либо в своей истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге .

"Решения, принятые в Вильнюсе, знаменуют начало новой страницы в отношениях между НАТО и Украиной. Сегодня мы встречаемся как равные", - сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Страны-члены согласовали пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО, в частности речь идет об:

многолетнюю программу помощи Украине;

создание Совета Украина - НАТО;

отмену требования по выполнению ПДЧ.

Также страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь нашей страны к членству в Альянсе.

Столтенберг отметил, что Украина сможет получить приглашение в НАТО после того, как выполнит все необходимые условия, в частности реформы в оборонном секторе.

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