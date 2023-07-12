ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, - Столтенберг

Новина українською →
Вильнюс, Среда 12 июля 2023 13:19
Украина ближе к НАТО, чем когда-либо, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В настоящее время Украина находится ближе к Североатлантическому альянсу, чем когда-либо в своей истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге.

"Решения, принятые в Вильнюсе, знаменуют начало новой страницы в отношениях между НАТО и Украиной. Сегодня мы встречаемся как равные", - сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера в Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Страны-члены согласовали пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО, в частности речь идет об:

Также страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь нашей страны к членству в Альянсе.

Столтенберг отметил, что Украина сможет получить приглашение в НАТО после того, как выполнит все необходимые условия, в частности реформы в оборонном секторе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО