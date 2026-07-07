Украина больше не нуждается в разрешениях на удары по России, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России.

По его словам, Украина будет продолжать ассиметричные операции, используя собственное оружие.

"Это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН", - подчеркнул Сибига.

Дальнобойные удары и реакция мира

Напомним, 6 июля украинские дроны поразили Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России и расположенный за Уралом. Беспилотники преодолели более 3 тысяч километров, что стало самым глубоким ударом по территории РФ с начала полномасштабной войны.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявлял, что союзники по НАТО понимают причины дальнобойных ударов Украины по России.