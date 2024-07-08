Украина била ракетами ATACMS по Крыму: в Белом доме назвали уничтоженные цели

По словам Кирби, украинские воины в очередной раз показали, что могут при помощи поддержки стран Запада сдерживать самую большую армию в Европе.

"Их успех не ограничивается только фронтом. Украина применила предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы", - рассказал Кирби.

Также, по его словам, Украина потопила крылатыми ракетами корабль в Севастопольском порту, и Черноморский флот РФ покинул Крым.