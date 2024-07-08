Украина била ракетами ATACMS по Крыму: в Белом доме назвали уничтоженные цели

Украинские воины использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по временно оккупированному Крыму. Были уничтожены ЗРК россиян и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
По словам Кирби, украинские воины в очередной раз показали, что могут при помощи поддержки стран Запада сдерживать самую большую армию в Европе.
"Их успех не ограничивается только фронтом. Украина применила предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы", - рассказал Кирби.
Также, по его словам, Украина потопила крылатыми ракетами корабль в Севастопольском порту, и Черноморский флот РФ покинул Крым.
Напомним, Украина только однажды подтверждала удар ракетами ATACMS по Крыму. Тогда в Генштабе официально заявили, что атаковали Керченскую паромную переправу.
В результате атаки были повреждены два парома. Один из них сел на мель, из-за чего работа переправы была заблокирована.
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