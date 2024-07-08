Україна била ракетами ATACMS по Криму: у Білому домі назвали знищені цілі

Що передувало

Нагадаємо, Україна лише одного разу підтверджувала удар ракетами ATACMS по Криму. Тоді у Генштабі офіційно заявили, що атакували Керченську поромну переправу.

В результаті атаки було пошкоджено два пороми. Один із них сів на мілину, через що роботу переправи було заблоковано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.