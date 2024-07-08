UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна била ракетами ATACMS по Криму: у Білому домі назвали знищені цілі

Ілюстративне фото: Україна використовувала ракети ATACMS для ударів по Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни використовували далекобійні ракети ATACMS для ударів по тимчасово окупованому Криму. Було знищено ЗРК росіян і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі.

За словами Кірбі, українські воїни вкотре показали, що можуть за допомогою підтримки країн Заходу стримувати найбільшу армію у Європі.

"Їхній успіх не обмежується лише фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми", - розповів Кірбі.

Також, за його словами, Україна потопила крилатими ракетами корабель у Севастопольському порту, і Чорноморський флот РФ залишив Крим.

Що передувало

Нагадаємо, Україна лише одного разу підтверджувала удар ракетами ATACMS по Криму. Тоді у Генштабі офіційно заявили, що атакували Керченську поромну переправу.

В результаті атаки було пошкоджено два пороми. Один із них сів на мілину, через що роботу переправи було заблоковано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКримЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетний ударРакети