ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина – Бельгия: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров удивил выбором

Штутгарт, Среда 26 июня 2024 17:53
UA EN RU
Украина – Бельгия: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров удивил выбором Фото: Николай Шапаренко в третий раз выходит в старте (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины определился с перечнем основных исполнителей в решающем противостоянии группового этапа чемпионата Европы против сборной Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте. Поединок примет "Штутгарт Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров решился с первых минут выпустить двух нападающих – Романа Яремчука и Артема Довбика. В средней линии сыграет тройка исполнителей в составе Владимира Бражко, Николая Шапаренко и Георгия Судакова, а Александр Тымчик и Виталий Миколенко будут работать по флангам.

В центре обороны прогнозируемо появится тройка центрбеков. Компанию Ильи Забарному и Николаю Матвиенко составит Александр Сваток, сменивший "Днепр-1" на американский "Остин". В воротах остается Анатолий Трубин.

Стартовые составы команд на матч Украина – Бельгия на групповом этапе Евро-2024:

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Шапаренко, Судаков – Яремчук, Довбик

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Тилеманс, Онана, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард

Украина – Бельгия: стартовые составы команд на матч Евро-2024 – Ребров удивил выбором

После волевой победы над Словакией сборная Украины обязана набирать очки против "красных дьяволов", чтобы выйти в плей-офф Евро-2024. "Сине-желтых" будет устраивать ничья, если в параллельном поединке победят либо румыны, либо словаки. Тогда команда Реброва, вероятнее всего, выйдет в 1/8 финала с третьей позиции.

К слову, утром подготовили анонс поединка Украины и Бельгии на чемпионате Европы.

Напомним, накануне вспомнили поражение команды Лобановского от Бельгии на ЧМ-1986.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро 2024 Сборная Украины
NEWS
В приложении "Резерв+" появился статус бронирования от мобилизации
В приложении "Резерв+" появился статус бронирования от мобилизации
DAILY
Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом