Україна – Бельгія: стартові склади команд на матч Євро-2024 – Ребров здивував вибором

Тренерський штаб національної команди України визначився з переліком основних виконавців у вирішальному протистоянні групового етапу чемпіонату Європи проти збірної Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня в Штутгарті. Поєдинок прийме "Штутгарт Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров наважився з перших хвилин випустити двох нападників – Романа Яремчука та Артема Довбика. У середній лінії гратиме трійка виконавців у складі Володимира Бражка, Миколи Шапаренка та Георгія Судакова, а Олександр Тимчик і Віталій Миколенко працюватимуть по флангах.

У центрі ж оборони прогнозовано з'явиться трійка центрбеків. Компанію Іллі Забарному та Миколі Матвієнку складе Олександр Сваток, який змінив "Дніпро-1" на американський "Остін". У воротах залишається Анатолій Трубін.

Стартові склади команд на матч Україна – Бельгія на груповому етапі Євро-2024:

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Шапаренко, Судаков – Яремчук, Довбик

Бельгія: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Тілеманс, Онана, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард



Після вольової перемоги над Словаччиною збірна України зобов'язана набирати очки проти "червоних дияволів", щоб вийти в плей-офф Євро-2024. "Синьо-жовтих" влаштовуватиме нічия, якщо в паралельному поєдинку переможуть або румуни, або словаки. Тоді команда Реброва, найімовірніше, вийде в 1/8 фіналу з третьої позиції.