Хет-трик на "Золотой мяч" и спорный арбитраж: 10 украинцев проиграли Бельгии матч-триллер

Сборная Украины до сих пор никогда не встречалась с национальной командой Бельгии, но в истории отечественного футбола было крайне чувствительное поражение от тамошней сборной.

Краткий экскурс в неудачу команды Валерия Лобановского против бельгийской сборной на чемпионате мира – в материале РБК-Украина .

После триумфального Кубка кубков 1985/86 основа киевского "Динамо" уехала в Мексику за наградами Мундиаля в составе сборной СССР. Стартовала команда Валерия Лобановского сверхмощно – разбила бедную Венгрию (6:0), а половину голов в свой актив записали украинцы Павел Яковенко, Игорь Беланов и Иван Яремчук.

Футболисты из Украины продолжили феерить дальше. В противостоянии с главным конкурентом за победу в группе – сборной Франции (1:1) – гол-красавец дальним ударом оформил закарпатец Василий Рац. А в последнем туре группового этапа полурезервный состав команды обыграл Канаду (2:0) с голами коренного киевлянина Олега Блохина и луганчанина Александра Заварова.

Соперник по 1/8 финала казался вполне проходимым. Сборная Бельгии на групповом этапе проиграла Мексике на старте, одержала близкую победу над сборной Ирака и расписала ничью с Парагваем. Таким образом, "красные дьяволы" вышли в плей-офф только с третьей позиции.

Хотя звезд в составе команды Ги Тиса хватало. Основной голкипер мюнхенской "Баварии" Жан-Мари Пфафф, бомбардир "Брюгге" Ян Кулеманс и, конечно, молодая звездочка столичного "Андерлехта" Энцо Шифо. Однако десант "Динамо" в сборной Советского Союза выглядел сильнее.

Видео: Забитые мячи в поединке СССР – Бельгия на ЧМ-1986 (Facebook/Nostalgia Futbolera)

На бельгийцев Лобановский выпустил вполне прогнозируемый состав. В старте вышли 9 украинских футболистов – защитники Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Олег Кузнецов, Андрей Баль и упомянутые ранее Рац, Яремчук, Яковенко, Заваров и Беланов. Во второй половине со скамейки запасных появился еще и Вадим Евтушенко. Разбавили украинский десант голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев и хавбек минского "Динамо" Сергей Алейников.

Матч начался под диктовку сборной СССР. Полумоменты к середине первого тайма успели упустить Беланов и Яковенко (дважды). Бельгийцы же записали в актив разве что удар Фрэнки Веркотерена. После небольшой паузы команда Лобановского разразилась голевой атакой на 27-й минуте – Заваров отдал на Беланова, тот на скорости сместился вправо и неожиданным пушечным выстрелом от штанги открыл счет.

После забитого мяча советская сборная немного успокоилась и предоставила больше свободы Бельгии. Впрочем, до перерыва воспользоваться потенциальными возможностями подопечные Тиса не смогли. На старте же второй половины Беланов едва не сломал штангу новым мощным ударом, а после добивания Яковенко с линии ворот мяч вынес Мишель Ренкин.

Дальше начались чудеса. В простой ситуации сборная СССР выпустила мяч за боковую. "Красные дьяволы" быстро разогнали атаку, на финише которой Веркотерен классно отдал на Шифо, а тот в гордом одиночестве принял мяч и пробил мимо Дасаева. Защитники советской сборной решили, что соперник находился вне игры, но ни лайнсмен, ни арбитр Эрик Фредрикссон такой точки зрения не приняли. Возможности трансляционных камер того времени были далеки от нынешних, так что однозначно оценить момент сложно.

Фото: Жан-Мари Пфафф пропустил три мяча, но остался в истории победителем (Getty Images)

Пропущенный гол, казалось, сбил "заводские" настройки команды Лобановского. Она отдала инициативу и забыла о собственном атакующем потенциале. Тем неожиданнее стал второй гол Беланова. Творцом забитого мяча стал Яковенко, который обокрал Кулеманса и бросил в прорыв Заварова, тот заметил рывок партнера и отдал на форварда, а Беланов переиграл Пфаффа с линии штрафной.

Советская сборная с украинским акцентом вернула уверенность и вполне могла забить в третий раз. Однако Рац решился на удар с дистанции, когда минимум два партнера находились неподалеку в более выгодных позициях. Как вдруг случился второй злосчастный гол. На 77-й минуте Кулеманс принял в полукруге штрафной передачу Стефана Демоля из глубины и хладнокровно разобрался с Дасаевым. Оборона СССР снова заранее "отправила" соперника в офсайд, а в народ пошла то ли быль, то ли басня о несправедливости Фредриксона и едва ли не заговоре...

Даже после такого развития событий у команды Лобановского была возможность разобраться со сборной Бельгии в основное время. Это Яремчук после затяжной комбинации пробил с линии штрафной, но мяч попал в перекладину. Далее советская сборная расклеилась, так что в овертайме уже доминировали "красные дьяволы". Забили они дважды – Демоль головой замкнул передачу Эрика Геретса, а Нико Класен воспользовался пасом Лея Клейстерса – отца будущей первой ракетки мира.

Продолжил сражаться на поле только Беланов. Минуту спустя после четвертого мяча бельгийцев он сам заработал одиннадцатиметровый и сам его реализовал – мощным ударом под перекладину, такие не берутся. Однако запев нападающего "Динамо" партнеры поддержать уже не смогли. Индивидуальный подвиг одессита, хоть и не спас команду Лобановского, добавил баллов в голосовании France Football за "Золотой мяч-1986". Новая вершина "украинизированной" сборной СССР покорится через два года на чемпионате Европы.

Фото: Игорь Беланов – второй, но не последний украинец с "Золотым мячом" (fcdynamo.com)

Со времен мексиканского Мундиаля пути сборной Бельгии ни с почившей бозе через пять лет советской сборной, ни со сборной Украины не пересекались. Позитивный результат в грядущем поединке на Евро-2024 позволит залечить раны неудачи плеяды украинских футболистов и величайшего тренера в истории Украины. Пусть и 38 лет спустя, когда часть из них уже отошла в вечность...