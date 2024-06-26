Украина – Бельгия: анонс матча Евро-2024

Украина – Бельгия

26 июня, 19:00, Штутгарт, "Штутгарт Арена", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Групповой этап Евро-2024 пролетел, как метеор. Вот и сборная Украины подошла к решающему поединку в квартете E. Несмотря на чаяния болельщиков, решить турнирные задачи перед финальным туром подопечным Сергея Реброва не удалось. Безапелляционное поражение от Румынии вместе с неожиданной победой словаков над Бельгией сделало грядущий матч сверхважным.

Обеим командам нужен положительный результат. Более того, "сине-желтым" желательно побеждать, потому что потенциальная ничья в параллельном противостоянии группы ставит украинскую сборную на грань вылета. И совсем не вовремя появились кадровые проблемы. Да, Миколенко восстановился от травмы и готов впервые сыграть на чемпионате. Однако открытую тренировку команды накануне пропустили вингеры Цыганков и Мудрик.

Ребров избежал прямого ответа о потерях, ограничившись надеждой на готовность всех исполнителей в день матча. Однако что-то похожее относительно Цыганкова звучало перед победным поединком против Словакии, на который легионер не вышел. Если заменить звезду испанской "Жироны" справа могут Ярмоленко и Зубков, то на левом фланге – дефицит. Герой весенней части УПЛ Кабаев места в заявке не получил, а тот же Зубков чувствует себя там хуже.

Впрочем, потенциальное отсутствие Цыганкова и Мудрика избавит Реброва от непростого выбора между Шапаренко и Судаковым, если "сине-желтые" выйдут с пятью защитниками. Отработанная в спарринге со сборной Германии модель тогда будет скорректирована смещением Судакова немного левее. Победный же гол Яремчука против "соколов" делает его фаворитом на место форварда.

Зато все хорошо у сборной Бельгии. Пропустят поединок Витсель и Лукебакио. Первый из-за повреждения еще не выходил на Евро-2024, а второй даже без лишнего "горчичника" вряд ли бы второй раз подряд появился в основе. А вот Де Брюйне солировал против Румынии. Насмехаться над Лукаку – преждевременно. Естественно, он не забил несколько очевидных мячей. Но, как говорил легендарный Билл Шенкли, каждый раз оказывался в нужном месте, чтобы промахнуться.

Ориентировочные составы на матч Украина – Бельгия

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков – Яремчук

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Тилеманс, Онана, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:0

На Евро-2024 сборная Украины остается загадкой. Уверенный, казалось, старт против Румынии обернулся полным фиаско на финише. Зато среднее начало со словацкими "соколами" сменилось волевой победой. Команда Реброва способна по-разному удивить и болельщиков, и соперников. Поединок против "красных дьяволов" будет вязким и близким, вполне в духе крупных турниров. "Сине-желтые" прежде всего постараются не проиграть, подопечные Доменико Тедеско – победить. С такими подходами итоговая ничья кажется вполне логичным результатом.