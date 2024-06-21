Украина на характере победила сборную Словакии и сохранила шансы на плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа E, 2-й тур

Словакия – Украина – 1:2

Голы: Шранц, 17 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Начали команды осторожно. Первая интересная атака у "сине-желтых" вышла на 6-й минуте, когда подопечные Сергея Реброва вышли из-под прессинга и разогнали выпад по правому флангу. Впрочем, после навеса Тымчика ни Довбик, ни Зинченко зацепиться за мяч в чужой штрафной не смогли.

Словацкая сборная ответила на 10-й минуте. Гараслин взял инициативу на себя, накрутил защитника и пробил в ближний угол, но Трубин парировал удар. Однако атака продолжилась – Матвиенко не остановил прострел, а Шранц с лета пробил во вратаря.

В ответ Бражко размял Дубравку выстрелом метров с 25-ти. На 16-й минуте "соколы" заработали перспективный стандарт перед штрафной украинской сборной. Ганцко пробил во вратарский угол, поэтому Трубин парировал удар. Словаки остались на чужой половине и все же дожали Украину – Гараслин подал на дальнюю штангу, где Шранц выиграл верховую борьбу у Зинченко и головой отправил мяч в сетку.

"Сине-желтые" попытались перехватить инициативу. Мудрик решился на удар с дистанции, но мяч ушел далеко от ворот. На 28-й минуте Довбик принял передачу в чужой штрафной, обыграл Шкриньяра, но Пекарик выбил мяч на угловой. Острота после стандарта едва не окончилась голом, но Ярмоленко не смог акцентированно пробить после рикошета.

На 33-й минуте сборная Украины провела массированную атаку. Тот же Ярмоленко сыграл в стенку с Мудриком, но возможность пробить для капитана команды заблокировали. Тымчик же вторым темпом попал диагональным ударом в штангу ворот Дубравки! А в следующей атаке кипер "соколов" своевременным выходом из ворот заблокировал выпад Мудрика.

Перед перерывом команды обменялись потерянными случаями. Зинченко со штрафного не удивил Дубравку выстрелом в ближний угол. Выстрел Дуды с линии штрафной Трубин перевел на угловой. В первой половине "сине-желтые" уступили фактически в двух компонентах – количестве ударов в створ ворот и забитых мячей.

На старте второго тайма Мудрик прорвался левым флангом и навесил в центр штрафной, но Довбик оказался не готов пробить в направлении ворот. В первые минуты после перерыва сборная Украины начала активнее навязывать борьбу оппонентам на чужой половине.

На 54-й минуте "сине-желтые" наконец-то вернулись в игру. Бражко отобрал мяч в центре поля, а после прорыва Мудрика мяч оказался на левом фланге атаки, но выпад слегка замедлился. Впрочем, Зинченко подключился к атаке и прострелил в центр штрафной, где Шапаренко в касание пробил мимо Дубравки – 1:1!

Вдохновленная голом Украина попыталась полностью перехватить инициативу. Подопечные Реброва провели несколько перспективных атак, но не больше. Как следствие, тренерский штаб на 67-й минуте решил освежить команду, выпустив со скамейки запасных Яремчука и Зубкова. На этом же отрезке словаки "подсели" и начали затягивать время.

На 74-й минуте Яремчук и Мудрик выбежали в атаку 2 в 2. Вингер лондонского "Челси" попытался выжать максимум с момента, пробив из затруднительного положения после неудобной передачи партнера. Мяч попал в штангу ворот Словакии и улетел в поле.

Словацкая сборная слишком прижалась к своим воротам и была наказана украинцами. На 80-й минуте Забарный отдал передачу Шапаренко в среднюю линию, а тот забросил вперед на Яремчука. Форвард принял верховой мяч в штрафной и вторым касанием отправил мимо неуверенного Дубравки.

Словакия попыталась перехватить инициативу. На финальных минутах "соколы" Франческо Кальцоны играли первым номером, но украинская сборная грамотно защищалась. Уместны были и замены на усиление редутов "сине-желтых" – Сидорчук, Малиновский, Таловеров. В конце концов сборная Украины удержала победный счет и закрутила интригу в квартете E. Команда Реброва набрала 3 очка. Такое же количество баллов у словаков и румын, которые завтра встретятся с Бельгией (0 пунктов).