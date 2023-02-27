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В Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы

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Россия, Понедельник 27 февраля 2023 22:45
В Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы Фото: в Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители российского Белгорода могли слышны звуки взрывов в понедельник, 27 февраля. В нескольких районах города разбились беспилотные летательные аппараты.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных органов власти, в городе разбили сразу три беспилотника. В результате были повреждены несколько авто, а в некоторых домах были выбиты окна. Предварительно среди людей никто не пострадал.

"В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили", - говорится в сообщении.

Кому именно принадлежат беспилотники - неизвестно.

Фото: в Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы (t.me/bazabazon)

Напомним, в Белгородской области 23 февраля упал самолет Минобороны РФ. Вероятно, речь идет о штурмовике Су-25.

Также ранее мы писали, что в Курской области местные жители слышали громкие взрывы. Некоторые сообщили о "прилетах".

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