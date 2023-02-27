В Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы
Жители российского Белгорода могли слышны звуки взрывов в понедельник, 27 февраля. В нескольких районах города разбились беспилотные летательные аппараты.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.
По данным местных органов власти, в городе разбили сразу три беспилотника. В результате были повреждены несколько авто, а в некоторых домах были выбиты окна. Предварительно среди людей никто не пострадал.
"В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили", - говорится в сообщении.
Кому именно принадлежат беспилотники - неизвестно.
Напомним, в Белгородской области 23 февраля упал самолет Минобороны РФ. Вероятно, речь идет о штурмовике Су-25.
Также ранее мы писали, что в Курской области местные жители слышали громкие взрывы. Некоторые сообщили о "прилетах".
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