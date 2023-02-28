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В России и Крыму снова объявили воздушную тревогу по радио (видео)

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Белгород, Вторник 28 февраля 2023 09:53
В России и Крыму снова объявили воздушную тревогу по радио (видео) Фото: в России хакеры снова сломали радио и телевидение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России и Крыму сегодня утром снова прозвучали объявления об угрозе ракетных ударов. Предупреждения транслировали радиостанции и телеканалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Россияне в соцсетях отмечают, что сообщения об угрозе слышали по радио в Белгородской области на других городах РФ. Кроме того, оккупационные власти Крыма также заявили о хакерской атаке на радиостанции.

В то же время в ряде регионов в России предупреждения об угрозе прозвучали в эфире телеканалов, в том числе "2х2" и "ТНТ4".

Подобные сообщения слышали жители Москвы и Подмосковья, Омска и Саратова.

Напомним, впервые в российских городах предупредили об угрозе с воздуха 22 февраля. Тогда подобные сообщения слышали в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Новоуральске и Подмосковье.

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Российская Федерация ракетный удар воздушная тревога
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