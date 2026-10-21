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Ракеты прорвались: как ПВО отражала ночную атаку РФ

08:59 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Ракеты прорвались: как ПВО отражала ночную атаку РФ Фото: ПВО успела уничтожить большинство дронов (Getty Images)
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Минувшей ночью Россия снова применила против Украины баллистические ракеты, а также дроны разных типов. Большинство БПЛА удалось успешно обезвредить, несмотря на это, зафиксировано десятки попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 20 октября.

В этот раз РФ атаковала Украину:

  • крылатыми ракетами "Искандер-К";
  • 186 ударными БпЛА типа Shahed (из них - 88 реактивные);
  • S8000 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • "Герберами";
  • дронами-имитаторами типа "Пародия".

Российские ракеты и дроны летели из воздушного пространства Ростовской области, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, оккупированных Донецка, Гвардейска и Чауды, что в Крыму.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Согласно последним данным, по состоянию на 08:30, ПВО Украины смогла обезвредить 150 российских дронов типа Shahed (из них - 63 реактивных), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и дроны других типов.

В ПС ВСУ отмечают, что 10 ударных вражеских БПЛА до сих пор находятся в небе - их тоже пытаются сбить.


"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях", - сообщают защитники.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что ночью 21 октября Россия совершила новую атаку на Киев - есть жертвы.

Кроме того, мы писали о последствиях вражеских ударов по "Эпицентру" в Ровенской области.

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