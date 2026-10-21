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У Путина сделали заявление об энергетическом перемирии с Украиной

10:58 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
У Путина сделали заявление об энергетическом перемирии с Украиной Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает возможность энергетического перемирия с Украиной.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

Как утверждает представитель российского диктатора, позиция Москвы по энергетическому перемирию с Украиной не изменилась.

"России нужен мир, а не перемирие", - цинично заявил Песков.

На этом фоне он отметил, что полностью урегулировать российско-украинскую войну без участия представителей украинской власти просто невозможно.

"Кто-то там должен принять ответственное решение", - добавил Песков, однако не уточнил, о ком именно идет речь.

Также спикер Кремля отреагировал на недавние заявления президента Финляндии Александра Стубба.

Недавно тот сообщил, что во время встречи украинской, американской и европейской делегаций в Норвегии удалось найти новые идеи для мирного урегулирования войны с РФ.

Стубб также отметил, что эти предложения будут переданы Кремлю для ознакомления.

"На мой взгляд, мир требует терпения, но, к сожалению, война не ждет. Люди умирают каждый день. Наша задача - делать все возможное, чтобы положить этому конец. И я думаю, что сегодняшний день стал шагом в правильном направлении", - заявил президент Финляндии.

Однако Кремлю последние заявления Стубба не понравились. Так, Песков цинично ответил, что повторение общеевропейской позиции по Украине "вряд ли станет конструктивным вкладом в урегулирование".

Кстати, недавно глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского касательно выборов.

Также РБК-Украина рассказывало, что в России неожиданно признали неспособность защититься от всех атак Украины.

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