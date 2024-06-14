Атака на аэродром Морозовск в РФ: появились спутниковые снимки последствий

Этой ночью, 14 июня, дроны атаковали аэродром Морозовск в Ростовской области РФ. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (Х) военного аналитика Брейди Африка.

"Последствия недавнего удара Украины по авиабазе Морозовск в России видны на новых спутниковых снимках. В последний раз Украина нанесла удар по этой базе в начале этого года в апреле", - отметил аналитик.

Как видно на спутниковых снимках, с аэродрома Морозовска исчезли все российские истребители.