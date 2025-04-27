ua en ru
Вс, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Более тысячи оккупантов, десятки артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Воскресенье 27 апреля 2025 07:40
UA EN RU
Более тысячи оккупантов, десятки артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1030 российских оккупантов, поэтому общие потери врага в личном составе уже составили более 948 тысяч военных. Кроме того, защитники уничтожили 8 танков, 42 артсистемы и 1 РСЗО противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 948 640 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 10 719 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 325 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем - 27 007 (+42) ед.;
  • РСЗО - 1 373 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 145 ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 011 (+114) ед.;
  • крылатых ракет - 3 196 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46 187 (+136) ед.;
  • специальной техники - 3 860.

Более тысячи оккупантов, десятки артсистем и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 апреля информировали, что с начала суток на фронте произошло 162 боевых столкновений.

В военном командовании также рассказали, что Покровское направление остается "горячим", и что там враг атаковал особенно активно, зато потери росармии в данном районе за день составили 330 оккупантов.

Также мы писали, что в новом отчете американского Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что украинские защитники продвинулись под Покровском. Вместе с тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков под Новопавловкой, Курахово и Большой Новоселкой, а также - в Курской и Белгородской областях.

Добавим, 26 апреля в Генштабе ВСУ опровергли заявления российской стороны относительно ситуации в Курской области, и рассказали, что в том районе на самом деле до сих пор продолжается операция Сил обороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Трамп дал обещание по поводу Украины президенту Эстонии
Трамп дал обещание по поводу Украины президенту Эстонии
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию