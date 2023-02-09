Украина в 2023 году получит все нужное оружие, включая ракеты и самолеты, - Подоляк

Он отметил, что сегодня вопрос дальнобойной артиллерии на 150 километров уже находится в согласованном пакете, но нужны ракеты на 200 километров и далее, чтобы ВСУ могла уничтожать стратегическую инфраструктуру вражеской армии, ее обеспечение ресурсами и накопление их на этом этапе войны, в том числе в Крыму.

"Это ключевая переговорная опция, на которой настаивает и президент Владимир Зеленский, и все наши переговорные делегации. Вторая составляющая - авиация, прежде всего штурмовая, поскольку мы проводим деблокаду своих территорий и совершаем контрнаступательные действия. Поэтому нам нужно обязательно это все поддержать с воздуха, чтобы минимизировать потери, защитить технику, о которой мы уже договорились", - объяснил советник.

Подоляк подчеркнул, что считает не очень корректным, когда только наработана европейская танковая коалиция, которая начинает логистические процедуры и по обучению, и по передаче техники, и по формированию ремонтной базы, ультимативно спрашивать: когда же будет авиация.

"Поверьте мне: и авиация, и дальнобойные ракеты точно будут, но это опции переговоров, которые крайне интенсивны. Нужно постоянно говорить, почему именно на этом этапе и какие виды оружия нам нужны, иначе эта война будет затягиваться", - заверил представитель Офиса президента.

Он отметил, что в Европе есть полное понимание того, как важно ускорить финализацию войны, чтобы Россия не могла перевести все в затяжной конфликт, зафиксировать условно не де-юре, а де-факто какую-то новую линию разграничения с активными оборонительными эшелонами.

"Именно таким образом они стремятся затягивать войну на год, на два, на три, чтобы уничтожать и дальше украинскую государственность. Наши партнеры, исходя из аналитики этого этапа войны, четко понимают, что нам нужно сейчас - дальнобойные ракеты и штурмовая, истребительная авиация. И я думаю, что в очень короткий промежуток времени у нас уже будет логистическое понимание, когда и какую технику мы получим. И именно в 2023 году", - подчеркнул Подоляк.