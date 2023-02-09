RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина в 2023 году получит все нужное оружие, включая ракеты и самолеты, - Подоляк

Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Для финализации войны в 2023 году у Украины будет иметь все необходимое оружие, в том числе дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что сегодня вопрос дальнобойной артиллерии на 150 километров уже находится в согласованном пакете, но нужны ракеты на 200 километров и далее, чтобы ВСУ могла уничтожать стратегическую инфраструктуру вражеской армии, ее обеспечение ресурсами и накопление их на этом этапе войны, в том числе в Крыму.

"Это ключевая переговорная опция, на которой настаивает и президент Владимир Зеленский, и все наши переговорные делегации. Вторая составляющая - авиация, прежде всего штурмовая, поскольку мы проводим деблокаду своих территорий и совершаем контрнаступательные действия. Поэтому нам нужно обязательно это все поддержать с воздуха, чтобы минимизировать потери, защитить технику, о которой мы уже договорились", - объяснил советник.

Подоляк подчеркнул, что считает не очень корректным, когда только наработана европейская танковая коалиция, которая начинает логистические процедуры и по обучению, и по передаче техники, и по формированию ремонтной базы, ультимативно спрашивать: когда же будет авиация.

"Поверьте мне: и авиация, и дальнобойные ракеты точно будут, но это опции переговоров, которые крайне интенсивны. Нужно постоянно говорить, почему именно на этом этапе и какие виды оружия нам нужны, иначе эта война будет затягиваться", - заверил представитель Офиса президента.

Он отметил, что в Европе есть полное понимание того, как важно ускорить финализацию войны, чтобы Россия не могла перевести все в затяжной конфликт, зафиксировать условно не де-юре, а де-факто какую-то новую линию разграничения с активными оборонительными эшелонами.

"Именно таким образом они стремятся затягивать войну на год, на два, на три, чтобы уничтожать и дальше украинскую государственность. Наши партнеры, исходя из аналитики этого этапа войны, четко понимают, что нам нужно сейчас - дальнобойные ракеты и штурмовая, истребительная авиация. И я думаю, что в очень короткий промежуток времени у нас уже будет логистическое понимание, когда и какую технику мы получим. И именно в 2023 году", - подчеркнул Подоляк.

На днях РБК-Украина сообщало, что, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, вопрос отправки Украине ударных истребителей F-16 решится в течение недель.

Напомним, в конце января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у страны нет табу на поставку истребителей Украине, однако отметил, что они не получали таких запросов.

Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определиться, какие боевые самолеты можно передать Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВоенная техника