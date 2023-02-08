Подоляк о решении по истребителям для Украины: сроки - недели

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы - Украина".

"Уже после того, как США передают нам ракеты повышенной дальности 150км, я думаю, что и другие модификации ракет на 200-300 км мы также будем по умолчанию получать. Сегодня остался единственный элемент для того, чтобы дозакрыть небо - это истребители, а также штурмовая авиация и ударные вертолеты. Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Срок - недели", - заявил он.

Напомним, в конце января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у страны нет табу на поставку истребителей Украине, однако отметил, что они не получали таких запросов.

Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определиться, какие боевые самолеты можно передать Украине.

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