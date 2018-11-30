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"Укравтодор" попереджає про проблеми на дорогах через снігопади

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 11:59
"Укравтодор" попереджає про проблеми на дорогах через снігопади
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На півдні та сході України очікуються проблеми з рухом транспорту

В Україні найближчими днями можливі проблеми з рухом транспорту через снігопади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Укравтодору" в Facebook.

Повідомляється, що 30 листопада в південних областях очікується помірний сніг та хуртовини, на півдні і сході країни пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-28 м/с. На Азовському морі прогнозується посилення вітру і висота хвиль 13-15 дециметрів, у відкритій частині моря 15-20 дециметрів.

Також повідомляється, що 1 грудня пройде сніг, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській і Харківській областях місцями сильний сніг. Вдень у Приазов'ї місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру.

"Такі погодні умови можуть призвести до часткового порушення руху транспорту на дорогах вищевказаних областей (2 рівень загрози "жовтий")", - йдеться в повідомленні.

&quot;Укравтодор&quot; попереджає про проблеми на дорогах через снігопади

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах висота снігового покриву досягла 33 см.

Раніше синоптики також попередили про ожеледицю в Києві. Для попередження травматизму та аварійних ситуацій киян закликають бути обережними.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура від +2 до -10
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