Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

У столиці сьогодні місцями ожеледиця на дорогах
У Києві сьогодні, 30 листопада, місцями на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Повідомляється, що на дорогах Києва сьогодні місцями ожеледиця. У столиці також очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря від -5 до -7.
Також для попередження травматизму та аварійних ситуацій жителів та гостей міста закликають бути обережними, а водіям радять:
Нагадаємо, раніше повідомлялося про погіршення погоди на півдні та сході України. У цих регіонах очікуються снігопади і сильний вітер.
Відзначимо, за прогнозами синоптиків, справжня зима до України прийде не раніше 16 січня 2019 року.