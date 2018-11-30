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Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 10:39
Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві
Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці сьогодні місцями ожеледиця на дорогах

У Києві сьогодні, 30 листопада, місцями на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що на дорогах Києва сьогодні місцями ожеледиця. У столиці також очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура повітря від -5 до -7.

Також для попередження травматизму та аварійних ситуацій жителів та гостей міста закликають бути обережними, а водіям радять:

  • дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
  • не забувати включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт з літніми шинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про погіршення погоди на півдні та сході України. У цих регіонах очікуються снігопади і сильний вітер.

Відзначимо, за прогнозами синоптиків, справжня зима до України прийде не раніше 16 січня 2019 року.

 

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, температура від +2 до -10
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