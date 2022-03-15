Байден підписав документ про допомогу Україні в 13,6 млрд доларів

Президент США Джо Байден підписав бюджет, в якому передбачається допомога Україні в розмірі 13,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Я тільки що підписав документ про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 млрд доларів", - повідомив Джо Байден.

Варто відзначити, що раніше надання допомоги в розмірі 13,6 млрд доларів підтримали в Палаті представників США.

З цієї суми буде виділено 6,5 млрд доларів Пентагону на військову допомогу Україні. Решта коштів підуть в інші відомства - на гуманітарну та економічну допомогу Україні.

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