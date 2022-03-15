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НБУ вже зібрав на підтримку армії та гумдопомогу 12 млрд гривень

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 12:21
НБУ вже зібрав на підтримку армії та гумдопомогу 12 млрд гривень Фото: НБУ зібрав на підтримку армії та гумдопомогу вже 12 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 15 березня 2022 року на спецрахунок, який НБУ відкрив для підтримки Збройних сил України, загалом було перераховано майже 11,75 млрд грн в еквіваленті. На гумдопомогу зібрано 260 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Спецрахунок для допомоги армії

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти. Зокрема майже 3,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить близько 67,6 млн грн.

НБУ вже перерахував на потреби військових - майже 11,7 млрд грн, зокрема:

  • на потреби Національної гвардії України - всього 950 млн грн (26.02.2022-450 млн грн.; 06.03.2022-500 млн грн);
  • на потреби Національної поліції України - всього 1 650 млн грн (28.02.2022-150 млн грн; 03.03.2022-700 млн грн; 06.03.2022-800 млн грн);
  • на потреби Міністерства оборони України - всього 8 097,6 млн грн (28.02.2022-182,3 млн грн; 01.03.2022-843 млн грн; 02.03.2022-1 999,3 млн грн; 04.03.2022-920 млн грн; 05.03.2022-341,2 млн грн; 07.03.2022-1 843 млн грн; 08.03.2022-597,9 млн грн; 09.03.2022-444,5 млн грн; 11.03.2022-926,2 млн грн);
  • на потреби Державної прикордонної служби - всього 980,2 млн грн (03.03.2022-420 млн грн; 11.03.2022-300 млн грн; 12.03.2022-106,2 млн грн; 14.03.2022-154 млн грн).

Нагадаємо, що для допомоги українській армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 15 березня 2022 року на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано 260,75 млн грн в еквіваленті.

Зокрема понад 128 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 260,75 млн грн.

Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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