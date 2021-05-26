ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лукашенко запропонував провести зустріч Путіна і Байдена в Мінську

Новость на русском →
Мінськ, Середа 26 травня 2021 14:28
Лукашенко запропонував провести зустріч Путіна і Байдена в Мінську Фото: Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко вважає, якщо президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін хочуть обговорити Білорусь, то їм краще зробити це в Мінську. Він публічно запросив їх приїхати до Мінська.

Про це повідомляє "БелТА".

Лукашенко впевнений, що Путін із задоволенням приїде в Білорусь.

"Публічно хочу запросити: якщо вони хочуть обговорити проблеми Білорусі, нехай приїжджають до нас. Я зустріну їх гідно обох, обговоримо всі проблеми... Буде відверта розмова. А сидіти в Швейцарії і вчити Путіна проблемам Білорусі - це смішно", - сказав він.

За його словами, Путін і Байден під час телефонної розмови вже встигли обговорити Білорусь. Після цього, за словами Лукашенка, Путін потім дзвонив йому і вибачався, що без дозволу обговорював Білорусь.

"Я говорю:" Так за це тобі дякую, що ти йому так сказав". Тому нехай поговорять в Білорусі, хоч знатиме (Байден, - ред.), де вона розташована", - сказав Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що перша зустріч двох лідерів обійдеться без підписання будь-яких документів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Олександр Лукашенко Володимир Путін Джозеф Байден
NEWS
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій