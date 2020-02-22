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Без України "чорні скриньки" збитого в Ірані літака розшифровувати не будуть, - Данілов

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 00:51
Без України "чорні скриньки" збитого в Ірані літака розшифровувати не будуть, - Данілов
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Данилов запевнив, що іранська влада не доторкнулися до самописців

Без участі України "чорні скриньки" українського літака авіакомпанії МАУ, збитого в Ірані 8 січня, розшифровувати не будуть. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Інтер".

Данилов зазначив, що бортові самописці українського літака зараз знаходяться сьогодні на території Ірану в столиці країни.

"Можу запевнити, що без України ніхто не має права торкатися до "чорних скриньок". Вони знаходяться сьогодні на території Тегерану. Ніхто їх не чіпає, ні міністерство оборони, ні хто-небудь інший", - сказав він.

Секретар РНБО також запевнив, що родичам загиблих у результаті авіакатастрофи виплатять гідну компенсацію.

"Процес триває, він під контролем і повірте - компенсація українцям буде гідна", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, Іран відмовився передати іншим країнам на розшифровку "чорний ящик" збитого в Тегерані літака "Міжнародних авіаліній України" незважаючи на сильні пошкодження. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф заявив, що Іран має повне право самостійно займатися розшифровкою бортового самописця літака МАУ.

Раніше посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що Тегеран може передати "чорні скриньки" українського літака авіакомпанії МАУ Україні чи іншій державі, якщо йому не вдасться самостійно їх розшифрувати.

Іран відмовився передати пошкоджений "чорний ящик" літака МАУ іншим країнам В Ірані заявили про сильне пошкодження "чорного ящика" літака МАУ
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