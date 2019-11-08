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Україну завтра накриють дощі

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 15:20
Україну завтра накриють дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі очікуються вночі та вранці

Погода в Україні у суботу, 9 листопада, буде дощовою на заході, півночі та в центральній частині країни. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її даними, дощі очікуються в нічні та ранкові години, а вдень вони припиняться.

У неділю, 10-го листопада, суттєві опади малоймовірні, лише на Закарпатті втримається волога погода.

Також синоптик повідомила, що на вихідних може повернутися поривчастий вітер зі сходу.

Крім того, повідомлялося, що погода в Україні в найближчі вихідні, 9-10 листопада, буде одною з найтепліших в Європі. Температура повітря на півдні сягне +22 градусів.

Раніше синоптики також попереджали, що сьогодні в Україні очікується сильний туман, в результаті чого видимість погіршиться до 200-500 метрів. Туман очікується на Правобережжі та в Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 1,5 метра через дощі. Підвищення рівня води очікується у водоймах на заході України. Підвищення рівня води у річках буде проходити в межах русел, що не передбачає негативних наслідків.

Також повідомлялося, що в Києві був оновлено температурний рекорд. Після полудня 6 листопада стовпчик термометра піднявся до 19,4 градусів тепла, що на 2,4 градуса вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році.

Україна на вихідних буде однією з найтепліших країн Європи Сьогодні на заході України утримаються дощі
Новини України Гідрометцентр
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