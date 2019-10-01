В Україну повертається тепло

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Карпатах місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м / с.

Завтра, 2 жовтня, погода в Україні буде без опадів, місцями очікуються пориви вітру, температура +26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру Facebook.

За даними синоптиків, 2 жовтня в Україні без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м / с, а в Карпатах місцями очікуються пориви до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +5 +10, на крайньому півдні країни - +11 +13 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18 +23 градусів. На Закарпатті і Прикарпатті температура повітря становитиме +26 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня в Україні оголошено штормове попередження. У Києві до кінця дня очікуються пориви вітру 15-18 м / с.

Крім того, повідомлялося, що сьогодні вночі та вранці у всіх областях пориви вітру 15-20 м/с, а минулої ночі через негоди більш, ніж 100 населених пунктів були знеструмлені. Найбільше від негоди постраждала Львівська область, там без світла залишилися 55 населених пунктів.

водночас синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з 3 жовтня в Україну йде похолодання. У середу дощі і похолодання накриють захід України. Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України.