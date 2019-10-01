Через непогоду в Україні знеструмлені понад 100 населених пунктів

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Через непогоду в Україні знеструмлені населені пункти у 5 областях

Через непогоду в Україні знеструмлені 102 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні вночі через сильні дощі, грозу та пориви вітру сталося знеструмлення 102 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська - 55 н.п., Тернопільська - 18 н.п., Волинська - 12 н.п., Київська - 9 н.п. та Житомирська - 8 н.п.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні вночі та вранці у всіх областях пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, за даними синоптиків Українського Гідрометцентру, сьогодні дощі накриють північ, частково центр та південь, а також схід України. Похолодає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Синоптики повідомляли, що в столиці України, Києві, дощу сьогодні не буде, ал зранку йде невеликий дощ та сильні пориви вітру.

Раніше в Укргідрометцентрі в коментарі РБК-Україна повідомляли, що в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході і півдні України.