В Украину возвращается тепло

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Карпатах местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с.

Завтра, 2 октября, погода в Украине будет без осадков, местами ожидаются порывы ветра, температура +26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 2 октября в Украине без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, а в Карпатах местами ожидаются порывы до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +5 +10, на крайнем юге страны - +11 +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +​​18 +23 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье температура воздуха составит +26 градусов.

Напомним, сегодня, 1 октября в Украине объявлено штормовое предупреждение. В Киеве Киеве к концу дня ожидаются порывы ветра 15-18 м / с.

Кроме того, сообщалось, что сегодня ночью и утром во всех областях порывы ветра 15-20 м/с, а прошлой ночью из-за непогоды более, чем 100 населенных пунктов были обесточены. Больше всего от непогоды пострадала Львовская область, там без света остались 55 населенных пунктов.

В тоже время синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 3 октября в Украину идет похолодание. В среду дожди и похолодание накроют запад Украины. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.